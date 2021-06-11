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Все парковки в Москве 12 и 14 июня будут бесплатными

BFM.RUиещё 5
16 минут назад
В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что 12 и 14 июня в столице все автомобильные парковки будут бесплатными, передает «Интерфакс».
Парковки в Москве станут временно бесплатными
Фото: ТАССТАСС
Уточняется, что бесплатными будут даже те парковки, где действует повышенный тариф — 380 рублей в час. Решение принято в связи с празднованием Дня России.
При этом 13 июня они будут работать по тарифу воскресенья.
Новости Москвы,Интерфакс,
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