Собянин открыл пляж на набережной Северного речного вокзала

Также градоначальник оценил благоустройство территории Национального теннисного центра, которая расположена по соседству. Собянин рассказал, что в рамках работ был восстановлен теннисный корт, создана необходимая инфраструктура, а также построена одна из самых крупных пляжных зон в Москве.