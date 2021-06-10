Собянин открыл пляж на набережной Северного речного вокзала

"Мы несколько лет занимались реставрацией самого исторического здания речного вокзала, о котором знает вся страна по старым фильмам и вообще по своим воспоминаниям. Помимо этого реконструировали большой "Парк Дружбы", который примыкает к Северному речному вокзалу – исторический парк Северного речного вокзала. Полностью реконструировали набережную, причальную стенку. Сделали из всего этого комплекса такую замечательную прогулочную территорию, восстановили историю, сделали комфортное общественное пространство. Вот за год с небольшим 1,5 миллиона человек побывали на этой территории", – заявил Собянин.
"Рядом еще создали одну из самых больших пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами, и все это, в комплексе, высокого уровня центр общественных пространств с возможностью занятия спортом, с летним отдыхом, с прогулками, с ресторанами, кафе. Я считаю, что получился один из самых лучших центров отдыха Москвы, наряду с ВДНХ, "Зарядьем", "Лужниками", – уточнил Собянин.