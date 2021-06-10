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В центре Москвы нашли клад XVI века

Мослентаиещё 1
1 час назад
Клад русских медных монет конца XVI века нашли в районе Павелецкой площади в центре Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, его цитирует сайт мэра Москвы.
В центре Москвы нашли клад XVI века
Фото: МослентаМослента
Емельянов уточнил, что клад находился в небольшой ямке.
«В момент находки он представлял собой компактное скопление монет, причем никакого вместилища, например сосуда, обнаружено не было. По всей видимости, изначально монеты находились в кошельке или свертке из органического материала, который к нашему времени совершенно истлел», — пояснил он.
Всего специалисты обнаружили 88 монет-пул московской и тверской чеканки. Предположительно, владельцем сокровища был небогатый человек.
«На эти деньги можно было купить продукты на одну неделю. Почти все монеты оказались со следами длительного пребывания в денежном обращении: в процессе реставрации выяснилось, что многие из них совершенно стерты», — добавил Емельянов.
В департаменте отметили, что пул, обнаруженный у Павелецкого вокзала, является первой в истории московской археологии находкой подобного рода, сделанной в процессе стационарных археологических исследований.
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