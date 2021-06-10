В центре Москвы нашли клад XVI века

«В момент находки он представлял собой компактное скопление монет, причем никакого вместилища, например сосуда, обнаружено не было. По всей видимости, изначально монеты находились в кошельке или свертке из органического материала, который к нашему времени совершенно истлел», — пояснил он.
«На эти деньги можно было купить продукты на одну неделю. Почти все монеты оказались со следами длительного пребывания в денежном обращении: в процессе реставрации выяснилось, что многие из них совершенно стерты», — добавил Емельянов.