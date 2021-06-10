В центре Москвы нашли клад XVI века

Емельянов уточнил, что клад находился в небольшой ямке.

Всего специалисты обнаружили 88 монет-пул московской и тверской чеканки. Предположительно, владельцем сокровища был небогатый человек.

В департаменте отметили, что пул, обнаруженный у Павелецкого вокзала, является первой в истории московской археологии находкой подобного рода, сделанной в процессе стационарных археологических исследований.