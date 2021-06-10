В Москву придет 30-градусная жара в июне

По словам специалиста, в этот период в столичный регион придет более сухой и прогретый воздух, будет больше солнечных дней, меньше дождей.

Он также добавил, что в целом показатели текущего лета относительно ровные и по осадкам, и по температуре. Кроме того, по температуре даже есть превышение среднемесячных показателей на полградуса.