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Погода в Москве: Москвичам пообещали 30-градусную жару во второй половине июня

Москва24иещё 6
43 минуты назад
Жара до +30 градусов и солнечные дни ожидаются в Москве во второй половине июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
В Москву придет 30-градусная жара в июне
Фото: ТАССТАСС
По словам специалиста, в этот период в столичный регион придет более сухой и прогретый воздух, будет больше солнечных дней, меньше дождей.
"И в таких условиях температура существенно превысит климатическую норму. Днем, я рассчитываю, что как минимум будет +25–30 градусов, а, может, в отдельные дни и на градус-другой теплее", – отметил синоптик.
Он также добавил, что в целом показатели текущего лета относительно ровные и по осадкам, и по температуре. Кроме того, по температуре даже есть превышение среднемесячных показателей на полградуса.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что 12 и 13 июня воздух в Москве в дневное время прогреется до +25 градусов. При этом в воскресенье ожидается короткий перерыв от дождей.
Новости Москвы,Елена Волосюк,
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