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Ряд автомобилей каршеринга с проколотыми шинами сняли на видео

Александр Кузьмин
3 часа назад
Неприятный инцидент для владельцев каршеринга произошёл в Московских Люберцах. На одной из стоянок местные жители нашли несколько автомобилей с проколотыми шинами.
На кадрах, снятых местным жителем, можно увидеть около 9 автомобилей, чьи шины спущены. Все они аккуратно припаркованы в специально отведенном для этого месте.
Причину массового прокола, а также сделавшего это человека найти не удалось.
Новости Москвы,Происшествия,Видео,Люберцы,
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