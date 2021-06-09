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В Москве рассказали о создании специальных зон для привитых от COVID-19

Мослентаиещё 1
1 час назад
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что создание специальных зон для привитых от COVID-19 возможно в общественных местах столицы. Его слова приводит «Интерфакс».
В столице появятся зоны для привитых от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я думаю, наверное, такие механизмы вполне возможны к реализации в нашей жизни», — заявил он, отвечая на вопрос о том, возможно ли появление в Москве специальных зон в общественных местах для привитых от коронавируса.
Данчиков также напомнил, что ранее этот вопрос обсуждался на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с ресторанным сообществом.
Ранее Данчиков сообщил, что власти Москвы усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах: торговых центрах, кафе, ночных клубах и на летних верандах. По его словам, эпидемиологическая обстановка в столице ухудшается, количество заболевших растет.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,Интерфакс,
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