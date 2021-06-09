7‑балльные пробки образовались на столичных дорогах

Загруженность улиц и магистралей Москвы вечером в среду составила 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса « Яндекс . Пробки».

Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова © РИАМО, Пелагия Тихонова

Заторы отмечаются на востоке, севере, юго-западе, юге, юго-востоке МКАД, а также на ТТК и Садовом кольце.

В центре города перегружены транспортом Тверская улица, Кремлевская набережная, Никитский бульвар, Садовническая улица, Москворецкая набережная, улица Балчуг, Котельническая набережная, улица Солянка, Страстной бульвар, улица Большая Дмитровка и другие.

На выезде из столицы пробки наблюдаются на Ленинском проспекте, Липецкой улице, Щелковском шоссе, проспекте Мира и других.