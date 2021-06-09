Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с несоблюдением горожанами действующих профилактических мер. Об этом заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова , передает ТАСС

«Эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер», - сказала она журналистам.

По словам вице-мэра, в столице не будут вводиться дополнительные ограничительные меры, основная нагрузка по преодолению роста заболеваемости ляжет на медицинский персонал.

Ракова сообщила, что до конца текущей недели количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в Москве увеличат до конца недели с 12,5 тысячи до 14 тысяч. Со вчерашнего дня на базе двух столичных поликлиник заработали два дополнительных КТ-центра.

Ракова обратилась к москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, по возможности сократить социальные контакты и при первых признаках простуды обращаться к врачу.

Она также призвала граждан делать прививку от коронавируса, которая уже доказала свою эффективность и безопасность.

«В Москве создана развитая сеть вакцинационных пунктов, которая может удовлетворить каждого желающего, важно только прийти и сделать», - подчеркнула вице-мэр.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не собираются вводить локдаун в столице. По его словам, на данном этапе с ростом заболеваемости можно справиться без этой меры.