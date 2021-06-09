Несколько улиц перекроют из-за велогонки в столице

Сразу несколько улиц перекроют для проведения этапов велогонки «Пять колец Москвы». Об этом сообщили на официальном сайте
мэра Москвы.
Фото: Павел Волков / Вечерняя МоскваПавел Волков / Вечерняя Москва
Так, будет перекрыта улица Крылатская. Ограничения будут действовать в четверг, 10 июня, с 09:30 до 14:00 от дома 15, строения 2 в сторону Нижних Мневников. На этом же участке движение перекроют 11 июня с 11:30 до 16:00.
Для проведения этапа «Воробьевское кольцо» в ночь на 13 июня ликвидируют парковочное пространство на участках улицы Косыгина, Университетского и Мичуринского проспектов, а также на Университетской площади. С 11:30 до 16:00 13 июня эти дороги в районе парка полностью перекроют.
В субботу, 12 июня, с 11:00 до 16:00 полностью перекроют дорогу через деревни Жохово, Починки, Мешково, Маврино, Чернецкое в Кленовском поселении. Эти меры необходимы для проведения этапа «Кленовское кольцо».
Ранее сообщалось, что движение транспорта на улице Логвиненко в Зеленограде будет ограничено
с 1 июня по 30 июля в связи с проведением инженерных работ. На это время в районе корпуса 1456 будет частично перекрыта одна полоса с неполной ликвидацией парковочных мест.