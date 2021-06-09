Несколько улиц перекроют из-за велогонки в столице

Сразу несколько улиц перекроют для проведения этапов велогонки «Пять колец Москвы». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва Павел Волков / Вечерняя Москва

Так, будет перекрыта улица Крылатская. Ограничения будут действовать в четверг, 10 июня, с 09:30 до 14:00 от дома 15, строения 2 в сторону Нижних Мневников. На этом же участке движение перекроют 11 июня с 11:30 до 16:00.

Для проведения этапа «Воробьевское кольцо» в ночь на 13 июня ликвидируют парковочное пространство на участках улицы Косыгина, Университетского и Мичуринского проспектов, а также на Университетской площади. С 11:30 до 16:00 13 июня эти дороги в районе парка полностью перекроют.

В субботу, 12 июня, с 11:00 до 16:00 полностью перекроют дорогу через деревни Жохово, Починки, Мешково, Маврино, Чернецкое в Кленовском поселении. Эти меры необходимы для проведения этапа «Кленовское кольцо».