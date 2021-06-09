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Собянин: в столице не требуется введение локдауна

Лера Букина
3 часа назад
Власти Москвы не собираются вводить в столице локдаун на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом заявил Мэр Москвы Сергей Собянин, передают РИА Новости.
В среду, 9 июня, оперштаб заявил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало рекордным с 16 января – 4124 заболевших.
«Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить», - сообщил мэр во время встречи с рестораторами.
Собянин подчеркнул, что на данной стадии власти могут урегулировать ситуацию, не прибегая к вводу локдауна.
Также накануне стало известно, что жители Курской области старше 65 лет получат по три тысячи рублей за прививку от коронавируса.
Такое заявление сделала администрация региона. Как выяснилось, на единовременную выплату смогут претендовать 197 тысяч человек.
Средства смогут получить и те, кто уже привился. Выплата будет произведена региональным комитетом социального обеспечения, материнства и детства. В Курской области первую дозу препарата от коронавируса получили 144 487 жителей, второй дозой из них привились 121 570 человек.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на днях заявил, что трёхнедельный вакцинный тур в Россию обойдётся иностранцам примерно в $1500–2500 без учёта авиаперелёта. Он отметил, что российские туроператоры были готовы к запуску проекта ещё в начале 2021 года.
Новости Москвы,Видео,Андрей Игнатьев,Сергей Собянин,Российский союз туриндустрии,Правительство Москвы,РИА Новости,
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