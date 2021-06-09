Собянин: в столице не требуется введение локдауна

В среду, 9 июня, оперштаб заявил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало рекордным с 16 января – 4124 заболевших.

«Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить», - сообщил мэр во время встречи с рестораторами.

Собянин подчеркнул, что на данной стадии власти могут урегулировать ситуацию, не прибегая к вводу локдауна.

Также накануне стало известно, что жители Курской области старше 65 лет получат по три тысячи рублей за прививку от коронавируса.

Такое заявление сделала администрация региона. Как выяснилось, на единовременную выплату смогут претендовать 197 тысяч человек.

Средства смогут получить и те, кто уже привился. Выплата будет произведена региональным комитетом социального обеспечения, материнства и детства. В Курской области первую дозу препарата от коронавируса получили 144 487 жителей, второй дозой из них привились 121 570 человек.