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Погода в Москве: МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве

Москва24
5 часов назад
Управление МЧС по Москве выпустило предупреждение о дожде с грозой на территории столицы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"В период с 13:30 до 23 часов 9 июня в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – уточнили в МЧС.
Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. В связи с непогодой на дорогах возможно ухудшение видимости.
Пешеходам напомнили, что в дождь и сильный ветер необходимо обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Владельцам ресторанов и кафе в Москве из-за сложных погодных условий рекомендовано закрыть летние веранды. Кроме того, заведениям следует убрать шаткие конструкции и зонты.
Новости Москвы,Видео,МЧС,
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