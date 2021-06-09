"Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию", - сказал Собянин.