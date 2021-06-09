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Собянин: в текущей ситуации с COVID-19 в Москве не требуется вводить локдаун

ТАССиещё 6
5 часов назад
В текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве не требуется вводить локдаун. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с рестораторами в среду.
"Мы никаких локдаунов не собираемся вводить", - сказал мэр, отметив, что на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью инфекции без этой меры.
"Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию", - сказал Собянин.

Дополнительные больницы

Власти Москвы планируют в ближайшие дни открыть дополнительные больницы для борьбы с коронавирусом.
"К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы <...> В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц", - сказал Собянин.
Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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