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В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ТЦ, ресторанах и клубах

ТАСС
27 минут назад
Контроль за соблюдением масочно-перчаточники режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах усилят в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил журналистам в среду начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
"С сегодняшнего дня [в Москве] усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан <...> Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора. Особое внимание будет уделено торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, а также летним верандам при них, ночным клубам и концертным мероприятиям", - сказал Данчиков.
Эпидемиологическая ситуация в Москве ухудшается. В городе растет число заболевших COVID-19, добавил Данчиков.
Он уточнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. рублей.
Новости Москвы,Видео,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,
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