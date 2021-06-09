"С сегодняшнего дня [в Москве] усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан <...> Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора. Особое внимание будет уделено торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, а также летним верандам при них, ночным клубам и концертным мероприятиям", - сказал Данчиков.