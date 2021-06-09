В Мнёвниковской пойме построят спортивный кластер

Более полумиллиона «квадратов» спортивной инфраструктуры планируется построить на территории Мнёвниковской поймы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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«На территории Мнёвниковской поймы появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы, в общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тысяч квадратных метров спортивных объектов различного назначения», – рассказал Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, в рамках спорткластера предполагается строительство двух крупных арен – стадиона для занятий регби площадью порядка 130 тыс. кв. метров и многофункционального спортивного центра ЦСКА площадью около 220 тыс. «квадратов».

«Кроме того, здесь появится большой серфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр керлинга, ледовая арена Татьяны Навки и професиональная академия хоккея Алексанра Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физподготовки и реабилитации», – добавил Андрей Бочкарёв.

Как отметил глава Строительного комплекса, также запланировано строительство легкоатлетического манежа, центра экстремальных видов спорта, скейтпарка, центра прыжков на батуте, спортивной школы и центра раннего физического развития.

«Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта», – заключил Андрей Бочкарёв.

Ранее заместитель мэра сообщал, что открытие станции «Мнёвники» западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена станет одним из драйверов дальнейшего развития территории Мнёвниковской поймы.