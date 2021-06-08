Последствия непогоды устраняют 300 бригад Мосводостока

Они прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы не допустить скоплений воды. Под особым контролем остановки общественного транспорта и низинные места.

Городские службы оперативно реагируют на заявки, которые поступают от жителей столицы. Чтобы сообщить, что вода скопилась во дворе или на дороге, нужно звонить в диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 (495) 657-87-03.