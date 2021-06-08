Последствия непогоды устраняют 300 бригад Мосводостока

Под особым контролем находятся остановки общественного транспорта.
Фото: Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru
На столичных улицах круглосуточно дежурят специалисты Мосводостока. Работают 300 бригад и около 290 единиц техники.
Они прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы не допустить скоплений воды. Под особым контролем остановки общественного транспорта и низинные места.
Городские службы оперативно реагируют на заявки, которые поступают от жителей столицы. Чтобы сообщить, что вода скопилась во дворе или на дороге, нужно звонить в диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 (495) 657-87-03.
О скоплении воды возле дома нужно сообщить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций
: +7 (499) 264-96-81. Кроме того, подобные жалобы принимаются в управе района или префектуре округа и в едином диспетчерском центре: +7 (495) 539-53-53.
Сообщить о скоплении воды в подземном переходе можно в ГБУ «Гормост»
: +7 (495) 632-58-46.