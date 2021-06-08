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Собянин вручил награды выдающимся социальным работникам столицы

Агентство «Москва»иещё 3
6 часов назад
Мэр столицы Сергей Собянин вручил почетные грамоты и благодарности выдающимся работникам социальных служб города в честь их профессионального праздника. Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Собянин вручил награды выдающимся социальным работникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Очень важный праздник не только для 40 тыс. людей, у которых профессия социальный работник, а для всех москвичей, потому что вы заботитесь о миллионах людей, о тех, кто попал в самую сложную, трудную жизненную ситуацию, и самым близким человеком становитесь вы - те, кто находитесь в этом зале. Так что огромный поклон вам от имени москвичей, и спасибо вам за работу», - сказал Собянин.
Он напомнил, что в 2020 году День социального работника не отмечался из-за пандемии коронавируса. «Был совсем другой период, другое время, и все было гораздо сложнее», - отметил мэр.
Сергей Собянин добавил, что время пандемии стало для работников социальных служб испытанием, они наряду с медиками оказались на передовой.
  1. «В обычное время вы оказывали надомное обслуживание около 120 тыс. москвичам. В период пандемии под вашим патронажем оказалось около 2 млн москвичей, которые были на самоизоляции, которым нельзя было выходить из дома, которым нужна была помощь, медикаменты, продукты питания и, самое главное, человеческое участие, психологическая поддержка. И, пожалуй, самый главный урок пандемии, наверное, в том, что не только проблемы со здоровьем являются главным вызовом пандемии, а самое страшное, когда человек чувствует себя одиноким, когда он не может рассчитывать на чью-то помощь, когда пытается найти эту помощь, но не может. В Москве у нас было не так. Каждый москвич мог рассчитывать не только на медицинскую помощь, но и на ваше участие, на вашу поддержку. Это, конечно, огромная ваша заслуга», - подчеркнул мэр.
Собянин добавил, что в 2021 году социальной службе исполняется 30 лет, но, по его словам, вся история человечества сопряжена с социальной помощью и поддержкой. «Постоянно были вызовы, которые требовали сопереживания, соучастия, помощи, и, конечно, социальные службы в том или ином виде всегда существовали, но у каждой службы есть свое время и своя история, и свои вызовы и проблемы», - добавил Собянин.
По словам мэра, благодаря работе социальных служб уменьшается количество сирот в детских домах. «У нас в детских домах в четыре раз меньше сирот, хотя Москва всегда была впереди регионов нашей страны», - отметил он.
Новости Москвы,Сергей Собянин,АГН "Москва",
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