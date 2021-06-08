Собянин вручил награды выдающимся социальным работникам

Он напомнил, что в 2020 году День социального работника не отмечался из-за пандемии коронавируса. «Был совсем другой период, другое время, и все было гораздо сложнее», - отметил мэр.

Собянин добавил, что в 2021 году социальной службе исполняется 30 лет, но, по его словам, вся история человечества сопряжена с социальной помощью и поддержкой. «Постоянно были вызовы, которые требовали сопереживания, соучастия, помощи, и, конечно, социальные службы в том или ином виде всегда существовали, но у каждой службы есть свое время и своя история, и свои вызовы и проблемы», - добавил Собянин.