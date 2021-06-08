Собянин уволил главу департамента ЖКХ Москвы

Соловьев был назначен руководителем департамента ЖКХ 7 мая 2019 года. Ранее он с отличием окончил Московский автомобильно-дорожный институт, работал в коммерческих организациях на руководящих должностях, являлся членом правления, первый замгендиректора Фонда международного медицинского кластера. С февраля по май 2017 года работал в должности замгендиректора ГУП "Мосремонт". 25 мая 2017 года распоряжением мэра Москвы был назначен на должность замруководителя департамента капремонта столицы, где с 29 декабря 2017 года исполняет функцию статс-секретаря.