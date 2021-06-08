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Главу департамента ЖКХ Москвы освободили от должности

ТАССиещё 3
39 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Соловьева. Он уволился по собственному желанию, говорится в распоряжении мэра столицы, опубликованном во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.
Собянин уволил главу департамента ЖКХ Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы/ТАССПресс-служба Департамента ЖКХ Москвы/ТАСС
"Освободить Соловьева Александра Андреевича от замещаемой должности руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и уволить с государственно-гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в тексте документа.
Соловьев был назначен руководителем департамента ЖКХ 7 мая 2019 года. Ранее он с отличием окончил Московский автомобильно-дорожный институт, работал в коммерческих организациях на руководящих должностях, являлся членом правления, первый замгендиректора Фонда международного медицинского кластера. С февраля по май 2017 года работал в должности замгендиректора ГУП "Мосремонт". 25 мая 2017 года распоряжением мэра Москвы был назначен на должность замруководителя департамента капремонта столицы, где с 29 декабря 2017 года исполняет функцию статс-секретаря.
Новости Москвы,Александр Соловьев,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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