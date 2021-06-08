В Москве впервые с января выявлено свыше 4 тысяч случаев коронавируса

В Москве
впервые с января выявлено более 4 000 случаев коронавируса за сутки, за последний день зарегистрировано 4 124 зараженных. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Днем ранее в столице было зарегистрировано 3817 случаев коронавирусной инфекции, это был максимум с 17 января (тогда выявили 3 818 случаев COVID-19). При этом в Москве за минувшие сутки вылечились от коронавируса 2 311 человек, скончались - 58. За последние 24 часа в общей сложности в России было выявлено 10 407 случаев коронавируса. Скончались от инфекции 399 человек, вылечились 9 814 человек. При этом 16,2% заболевших не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии в стране зарегистрирован 5 156 250 случаев коронавируса в 85 регионах. Жертвами инфекции за весь период стали 124 895 человек, выздоровели 4 761 899 человек. Ранее в Роспотребнадзоре
рассказали, как пожилые переносят вакцину от коронавируса.