Выявлено рекордное за три месяца число новых случаев COVID

В относительном выражении прирост количества заболевших составил 0,32%. Днем ранее в городе выявили 3 266 новых случаев заражения, в общей сложности - 1 205 090.

В Москве за сутки зарегистрировали 62 смерти из-за коронавируса, следует из данных штаба. Всего в столице, по его информации, умерли 20 590 заболевших.