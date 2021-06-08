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В Москве выявили 3 817 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 14 мая

ТАСС
1 час назад
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 817, что стало максимумом с 14 мая, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Выявлено рекордное за три месяца число новых случаев COVID
Фото: ТАССТАСС
В относительном выражении прирост количества заболевших составил 0,32%. Днем ранее в городе выявили 3 266 новых случаев заражения, в общей сложности - 1 205 090.
В Москве за сутки зарегистрировали 62 смерти из-за коронавируса, следует из данных штаба. Всего в столице, по его информации, умерли 20 590 заболевших.
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