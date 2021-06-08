В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Кинотеатры «Москино» покажут фильмы Дэвида Линча

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Сеть кинотеатров «Москино» приглашает жителей и гостей столицы на показ фильмов Дэвида Линча. Ленты можно увидеть с 13 по 22 июня в кинотеатрах «Салют» и «Юность».
Кинотеатры «Москино» покажут фильмы Дэвида Линча
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва
В афише зрителям представлено несколько картин: «Голова-ластик», «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Шоссе в никуда» и «Малхолланд драйв». Фильмы Дэвида Линча — настоящее явление, стиль в мировом кинематографе. Его ленты — это особый киноязык со своим мироощущением, которым дышат «Голова-ластик» и «Шоссе в никуда».
Фильм «Голова-ластик» — черно-белый дебют режиссера, сюрреалистический кошмар про ужасы отцовства и связанной с ним ответственности.
Сочетание в картинах страшного и смешного, сентиментального и жестокого, бытового абсурда и нарочитой сказочности не маскирует тот факт, что Линч — настоящий гуманист, герои которого всегда борются со иррациональным Злом, живущим внутри каждого человека.
Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте Москино.
Новости Москвы,Дэвид Линч,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители