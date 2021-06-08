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Погода в Москве: Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве 8 июня

ТАСС
3 часа назад
Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы при температуре 26 градусов ожидаются в Московском регионе 8 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Дожди и грозы ждут москвичей во вторник
Фото: ТАССТАСС
Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 26 градусов тепла, в ночь на среду температура в столице опустится до 13 градусов, по области - до 10 градусов.
Скорость северо-западного ветра во вторник будет 5-10 м/ с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и порывистого ветра в Москве будет действовать до 12:00 мск, в Подмосковье - до 11:00 мск среды.
Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.
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