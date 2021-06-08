Школу на 400 мест построят в городе

Москомархитектура согласовала проект строительства школы на 400 учеников в Пресненском районе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фото: сайт мэра Москвы сайт мэра Москвы

Учебный корпус построят в Причальном проезде на месте неиспользуемого здания школы. Площадь трехэтажной постройки составит около 7,5 тыс. кв. м. В школе оборудуют спортивный и актовый залы, специальные и универсальные кабинеты, а также другие необходимые помещения.