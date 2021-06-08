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Школу на 400 мест построят в центре Москвы

РИАМОиещё 4
2 часа назад
Москомархитектура согласовала проект строительства школы на 400 учеников в Пресненском районе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Школу на 400 мест построят в городе
Фото: сайт мэра Москвысайт мэра Москвы
Учебный корпус построят в Причальном проезде на месте неиспользуемого здания школы. Площадь трехэтажной постройки составит около 7,5 тыс. кв. м. В школе оборудуют спортивный и актовый залы, специальные и универсальные кабинеты, а также другие необходимые помещения.
Фасад школы выполнят из рельефной кирпичной кладки и гладких панелей. Кроме того, по периметру сделают витражные вставки.В ходе благоустройства на территории школы оборудуют спортивные площадки, а также высадят цветы.
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