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В Москве начали благоустраивать Репинский сквер

Российская Газетаиещё 2
2 часа назад
В Репинском сквере, расположенном в центре столицы, создадут прогулочную зону с уличными качелями и современными детскими площадками. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Началось благоустройство Репинского сквера
Фото: Комплекс городского хозяйства МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
"В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приведем в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы, - отметил Петр Бирюков. - Там будут максимально сохранены существующие и высажены новые деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 40-х годов прошлого века".
В сквере обновят тротуары, в северной части сделают променад, на котором разместят популярные у москвичей городские качели. Их дизайн напоминает архитектурный облик нового корпуса Третьяковской галереи и одновременно рамы картин.
Для любителей активного отдыха сделают две спортивные площадки, запланировано обустройство и двух детских площадок с современным игровым оборудованием.
А самое главное, что в рамках благоустройства в Репинский сквер будет организован проход от Болотной набережной, в результате появится новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной.
Новости Москвы,Петр Бирюков,
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