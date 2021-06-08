Началось благоустройство Репинского сквера

В Репинском сквере, расположенном в центре столицы, создадут прогулочную зону с уличными качелями и современными детскими площадками. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Комплекс городского хозяйства Москвы

"В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приведем в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы, - отметил Петр Бирюков. - Там будут максимально сохранены существующие и высажены новые деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 40-х годов прошлого века".

В сквере обновят тротуары, в северной части сделают променад, на котором разместят популярные у москвичей городские качели. Их дизайн напоминает архитектурный облик нового корпуса Третьяковской галереи и одновременно рамы картин.

Для любителей активного отдыха сделают две спортивные площадки, запланировано обустройство и двух детских площадок с современным игровым оборудованием.