В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Москвичей, вернувшихся из-за границы без теста на COVID-19, оштрафовали на 17 млн рублей

ТАССиещё 4
2 часа назад
Жителей Москвы, которые с 1 августа прошлого года вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали в общей сложности почти на 17 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по столице.
Уточняется, что в Москве ведется контроль за жителями, которые вернулись из других стран с 1 августа. После прилета они должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Всего ведомство направило 6 438 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.
"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1 343 гражданам присуждены штрафы на сумму 16,97 млн рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.
Требование о прохождении ПЦР-тестирования в течение трех дней со дня прибытия и внесении результатов исследования на Единый портал государственных и муниципальных услуг относится не только ко взрослым, но и к детям. Родители и их дети до получения результатов тестирования должны соблюдать режим самоизоляции дома.
Кроме того, туристы, которые прилетели из Турции и Танзании, должны повторно пройти ПЦР-тестирование в срок до пяти дней с момента возвращения.
За последние сутки в Москве выявлены 3 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также были госпитализированы 1 207 человек, скончались - 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Новости Москвы,Видео,Правительство Москвы,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители