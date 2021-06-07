Жителей Москвы , которые с 1 августа прошлого года вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали в общей сложности почти на 17 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Уточняется, что в Москве ведется контроль за жителями, которые вернулись из других стран с 1 августа. После прилета они должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Всего ведомство направило 6 438 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1 343 гражданам присуждены штрафы на сумму 16,97 млн рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.

Требование о прохождении ПЦР-тестирования в течение трех дней со дня прибытия и внесении результатов исследования на Единый портал государственных и муниципальных услуг относится не только ко взрослым, но и к детям. Родители и их дети до получения результатов тестирования должны соблюдать режим самоизоляции дома.

Кроме того, туристы, которые прилетели из Турции и Танзании, должны повторно пройти ПЦР-тестирование в срок до пяти дней с момента возвращения.