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Экофестиваль "Горизонт" пройдет в День океанов в "Москвариуме" на ВДНХ

ТАССиещё 1
3 часа назад
Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ подготовил специальную программу для детей и взрослых ко Всемирному дню океанов 8 июня. Гости могут посетить экофестиваль "Горизонт", посмотреть спектакли о море на площадке нового бэби-театра, сообщила в понедельник пресс-служба выставки.
Экофестиваль "Горизонт" пройдет на ВДНХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В честь Всемирного дня океанов 8 июня в течение дня в лектории "Москвариума", на площадке нового бэби-театра, состоятся бесплатные показы спектаклей о море для детей разных возрастов. В 12:00 зрители до пяти лет смогут посетить интерактивный спектакль "Морское путешествие", в ходе которого дети в игровой форме познакомятся с разными морскими животными и узнают о проблеме загрязнения Мирового океана. Кроме того, гости смогут посетить бесплатную программу экологического фестиваля "Горизонт", который продлится до 4 июля", - говорится в сообщении.
Также посетителей ждут фотовыставка об обитателях Белого моря, мастер-классы, показы мультфильмов, научное шоу, встречи с экологами и экоактивистами. С полной программой Дня океанов можно ознакомиться на сайте "Москвариума".
Всемирный день океанов проводится ежегодно 8 июня с 1992 года. В 2008 году Генеральная ассамблея ООН постановила, что, начиная с 2009 года, этот праздник будет отмечаться официально. Экологи всего мира напоминают нам о ключевой роли Мирового океана в повседневной жизни, пытаются сплотить население планеты в рамках проекта рационального использования Мирового океана.
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