Экофестиваль "Горизонт" пройдет на ВДНХ

"В честь Всемирного дня океанов 8 июня в течение дня в лектории "Москвариума", на площадке нового бэби-театра, состоятся бесплатные показы спектаклей о море для детей разных возрастов. В 12:00 зрители до пяти лет смогут посетить интерактивный спектакль "Морское путешествие", в ходе которого дети в игровой форме познакомятся с разными морскими животными и узнают о проблеме загрязнения Мирового океана. Кроме того, гости смогут посетить бесплатную программу экологического фестиваля "Горизонт", который продлится до 4 июля", - говорится в сообщении.