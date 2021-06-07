Экофестиваль "Горизонт" пройдет на ВДНХ

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ подготовил специальную программу для детей и взрослых ко Всемирному дню океанов 8 июня. Гости могут посетить экофестиваль "Горизонт", посмотреть спектакли о море на площадке нового бэби-театра, сообщила в понедельник пресс-служба выставки.