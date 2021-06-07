Собянин поздравил рестораторов с профессиональным праздником

Он напомнил, что в пандемию ресторанному бизнесу пришлось тяжело из-за ограничений. «Благодаря городской поддержке он возвращается к прежнему уровню. Мы даем рестораторам особые льготы и гранты. Например, бесплатно выделяем землю под летние веранды и компенсируем часть затрат на покупку франшизы», - отметил Собянин.
Мэр подчеркнул, что кафе и рестораны создают в городе особую атмосферу уюта и гостеприимства. «В прошлом году мы пригласили «Красный гид «Мишлен» - московским рестораторам есть чем удивить экспертов. Примите мои искренние поздравления! Всем удачи!» - написал Собянин.