В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Собянин поздравил столичных рестораторов с профессиональным праздником

Агентство «Москва»иещё 2
6 часов назад
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных рестораторов с профессиональным праздником и рассказал о развитии ресторанного бизнеса. Слова поздравления мэр города написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Собянин поздравил рестораторов с профессиональным праздником
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сегодня в Москве День ресторатора. Наш ресторанный бизнес успешно конкурирует с мировыми столицами, постоянно развивается. За последние годы в городе сложились целые гастрономические кварталы. В спальных районах открываются и маленькие кофейни, и целые фуд-моллы. Это новые точки притяжения для горожан и точки роста для самого бизнеса», - написал мэр.
Он напомнил, что в пандемию ресторанному бизнесу пришлось тяжело из-за ограничений. «Благодаря городской поддержке он возвращается к прежнему уровню. Мы даем рестораторам особые льготы и гранты. Например, бесплатно выделяем землю под летние веранды и компенсируем часть затрат на покупку франшизы», - отметил Собянин.
Мэр подчеркнул, что кафе и рестораны создают в городе особую атмосферу уюта и гостеприимства. «В прошлом году мы пригласили «Красный гид «Мишлен» - московским рестораторам есть чем удивить экспертов. Примите мои искренние поздравления! Всем удачи!» - написал Собянин.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители