Началась реставрация памятника Минину и Пожарскому

Государственный исторический музей начал реставрационные работы на памятнике Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому , установленному возле Покровского собора на Красной площади. Об этом в пресс-службе музея сообщили в понедельник.

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"В настоящее время около монумента специалистами Института археологии РАН проводятся археологические исследования, по завершении которых начнется строительство специального отапливаемого павильона-мастерской над памятником для проведения реставрации", - сказали в пресс-службе.

В музее пояснили, что установка павильона позволит избежать рисков повреждения скульптурной группы при транспортировке и сделает возможным проведение всех необходимых работ на месте. Работы выполнит Межобластное научно-реставрационное художественное управление (МНРХУ), которое стало победителем конкурса, проведенного музеем. Ранее планировалось начать реставрационные работы в ноябре 2020 года. Тогда же сообщалось, что завершить их удастся к 2023 году.

Стоимость реставрационных работ, как и оценивалось ранее, составляет 55 млн рублей. В конце августа 2018 года Исторический музей открыл акцию по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Памятник был воздвигнут 200 лет назад на народные средства, поэтому сбор пожертвований на его реставрацию также стал возможностью любому желающему стать сопричастным к сохранению монумента.