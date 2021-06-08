Перестройка кинотеатра «Янтарь» в Москве завершена

Строительно-монтажные работы на площадке бывшего кинотеатра «Янтарь» на востоке Москвы завершены. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Фото: рендеры Москомархитектуры рендеры Москомархитектуры

В результате перестройки советского кинотеатра здесь появился многофункциональный центр. Объект был расширен, заменены несущие конструкции и изменено количество этажей. Теперь здание выстроено в 4 этажа, плюс подземный уровень.

Здесь будут работать кинотеатр с 5 залами, общепиты, магазины, детский клуб, зоны мастер-классов и др. Здание расположено в районе Преображенское по адресу: Открытое шоссе, д. 4с1. Недалеко расположена станция метро Бульвар Рокоссовского.