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Обновленный кинотеатр «Янтарь» в Москве откроют в 2021 году

Вести Подмосковьяиещё 5
1 час назад
Строительно-монтажные работы на площадке бывшего кинотеатра «Янтарь» на востоке Москвы завершены. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Перестройка кинотеатра «Янтарь» в Москве завершена
Фото:  рендеры Москомархитектуры рендеры Москомархитектуры
В результате перестройки советского кинотеатра здесь появился многофункциональный центр. Объект был расширен, заменены несущие конструкции и изменено количество этажей. Теперь здание выстроено в 4 этажа, плюс подземный уровень.
Здесь будут работать кинотеатр с 5 залами, общепиты, магазины, детский клуб, зоны мастер-классов и др. Здание расположено в районе Преображенское по адресу: Открытое шоссе, д. 4с1. Недалеко расположена станция метро Бульвар Рокоссовского.
Сейчас в здании завершают внутреннюю отделку, вокруг идёт благоустройство. Завершить работы планируется до конца 2021 года.
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