Схема движения на площади Тверская Застава изменится летом

Так, на ул. Грузинский Вал (на участке от Электрического пер. до д. 28/45) появится выделенная полоса. «Скорость движения вырастет больше, чем в два раза. Сейчас автобусы здесь проезжают каждые три минуты - это четыре маршрута: 12, 116, Т18, Т54. В среднем, чтобы проехать площадь, у них уходит девять минут, а будет три. Время сэкономят 31,5 тыс. человек», - пояснили в пресс-службе.