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Схема движения на площади Тверская Застава изменится летом

Агентство «Москва»иещё 1
6 июня 2021
На площади Тверская Застава летом изменится схема движения транспорта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Схема движения на площади Тверская Застава изменится летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Этим летом на площади Тверская Застава изменится схема движения. Наземный транспорт сможет проезжать ее куда быстрее», - говорится в сообщении.
Так, на ул. Грузинский Вал (на участке от Электрического пер. до д. 28/45) появится выделенная полоса. «Скорость движения вырастет больше, чем в два раза. Сейчас автобусы здесь проезжают каждые три минуты - это четыре маршрута: 12, 116, Т18, Т54. В среднем, чтобы проехать площадь, у них уходит девять минут, а будет три. Время сэкономят 31,5 тыс. человек», - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что по участку от ул. 1-я Брестская до ул. 1-я Тверская-Ямская будет ходить новый магистральный маршрут с ул. Грузинский Вал. С него можно будет пересесть на станции метро, МЦД, с остановки на ул. 1-я Тверская-Ямская.
Уточняется также, что для автомобилистов на участке от ул. 2-я Брестская до ул. 1-я Брестская сделают еще одну полосу.
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