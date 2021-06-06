Схема движения на площади Тверская Застава изменится летом

На площади Тверская Застава летом изменится схема движения транспорта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Этим летом на площади Тверская Застава изменится схема движения. Наземный транспорт сможет проезжать ее куда быстрее», - говорится в сообщении.
Так, на ул. Грузинский Вал (на участке от Электрического пер. до д. 28/45) появится выделенная полоса. «Скорость движения вырастет больше, чем в два раза. Сейчас автобусы здесь проезжают каждые три минуты - это четыре маршрута: 12, 116, Т18, Т54. В среднем, чтобы проехать площадь, у них уходит девять минут, а будет три. Время сэкономят 31,5 тыс. человек», - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что по участку от ул. 1-я Брестская до ул. 1-я Тверская-Ямская будет ходить новый магистральный маршрут с ул. Грузинский Вал. С него можно будет пересесть на станции метро, МЦД, с остановки на ул. 1-я Тверская-Ямская.
Уточняется также, что для автомобилистов на участке от ул. 2-я Брестская до ул. 1-я Брестская сделают еще одну полосу.