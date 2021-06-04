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В центре Москвы появился новый железнодорожный путепровод

Российская Газета
44 минуты назад
Новый путепровод на железной дороге появился в центре Москвы. Он был построен в рамках первого этапа реконструкции участка Каланчевская - Курская, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В центре города появился новый железнодорожный путепровод
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На Комсомольской площади построен однопутный железнодорожный путепровод, готовы подпорные стены вдоль нового четвертого главного пути, а также уложен сам путь для организации на нем реверсивного движения поездов", - рассказал вице-мэр.
Таким образом сделан важный шаг для запуска МЦД-4. Теперь предстоит построить еще два пути и реконструировать станцию Каланчевскую, чтобы приспособить к увеличенному пассажиропотоку.
Ранее в Москве построили Восточный вокзал, который позволил разгрузить часть Курского направления, пустив транзитные поезда в обход центра города.
Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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