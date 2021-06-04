В метро открыли выставку фотографий редких животных

Экспозицию открыли на станции «Выставочная» ко Дню эколога, который празднуют 5 июня. Это совместный проект ведомства с Министерством природы России.

Уточняется, что на выставке представлены фотографии с занесенными в Красную книгу растениями, животными и природными зонами.