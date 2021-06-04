Ливни и грозы придут в Москву на выходных

В субботу характер метеоусловий существенно не изменится, а вот в воскресенье не исключены кратковременные ливни и грозы.

По словам ведущего сотрудника «Фобос», в начале недели москвичей также ждут кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха будет в отдельные дни доходить до +27 градусов.