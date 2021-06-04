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Погода в Москве: Москвичей предупредили о циклоне с грозами на выходных

Национальная Служба Новостейиещё 1
1 час назад
С пятницы, 4 июня, в Москве настанет настоящее лето. Температура вернется в рамки многолетней климатической нормы, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ливни и грозы придут в Москву на выходных
Фото: ТАССТАСС
«С сегодняшнего дня лето наступает наступление по всем фронтам и будет держать свои позиции. Жары и зноя, правда, на горизонте я вообще не вижу и в долгосрочном аспекте, и в краткосрочном. Это зона идеального климатического комфорта, когда дневная температура колеблется в рамках многолетней климатической нормы. Для июня она составляет 21-23 градуса. С сегодняшнего дня столбики термометров в столице впервые в июне этого года вернутся в рамки своей климатической нормы. Температура ожидается +22..+24 градуса, по области +19..+24 градуса в условиях солнечной, комфортной погоды. Кроме того, мы постепенно избавимся от эффекта холодных ночей», - рассказал синоптик.
В субботу характер метеоусловий существенно не изменится, а вот в воскресенье не исключены кратковременные ливни и грозы.
«В субботу ночью +7..+12 градусов, днем +20..+25 градусов, осадки маловероятны за исключением, может быть, южных, юго-восточных районов Подмосковья, где к вечеру могут пройти кратковременные дожди. В воскресенье, к сожалению, подойдет «южак» - южный циклон, который своей спиралью облаков зацепит и столичный регион, и преимущественно в дневные часы прольются скоротечные ливни и грозы. Они не будут слишком существенны и не снизят температурные показатели: ночью +9..+14 градусов, днем +19..+24 градуса», - отметил Тишковец.
По словам ведущего сотрудника «Фобос», в начале недели москвичей также ждут кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха будет в отдельные дни доходить до +27 градусов.
«Начало недели будет все еще грозовым, со скоротечными дождями, ну а потом уже инициатива начнет переходить к антициклону, станет больше солнца, вероятность осадков снизится до минимума. Температура останется в рамках климатической нормы первого летнего месяца: +10..+15 градуса в ночные часы, +20..+25 градусов. В отдельные дни будет доходить до +26-27 градусов», - добавил Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует спасаться от солнца с помощью шляп-сомбреро, если ультрафиолетовый индекс превышает 6 пунктов.
Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,ВОЗ,
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