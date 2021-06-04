Данный документ предусматривает сотрудничество для проведения прикладных исследований, испытаний прототипов и опытных образцов решений, сервисов и услуг, которые будут оказываться с использованием технологии 5G.

В рамках соглашения в мегаполисе запланировать создать индустриальный полигон 5G, разработать перспективные сценарии по использованию технологии мобильных сетей связи пятого поколения.

На базе нового полигона в столице планируются проводить апробацию разных цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, большие данные и многое другое.

Еще на полигоне 5G будут тестировать инновации в различных сферах в условиях, которые близки к реальным. Так, запланировано проводить тестирование разработок в медицине, безопасности, транспорте и так далее.