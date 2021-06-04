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Дептранс Москвы назвал среднюю стоимость поездки на такси по городу

Вечерняя Москваиещё 1
44 минуты назад
Средняя стоимость поездки на такси по столице в нынешнем году выросла на три процента. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Средняя стоимость поездки на такси составила 434 рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ведомства, в первом квартале нынешнего года средний чек поездки по столице составил 448 рублей. Этот показатель на три процента выше, чем в 2020 году.
— Тогда средний чек был на 434 рубля, — отметили в дептрансе.
Ранее сообщалось, что цифровые профили таксистов и идентификаторы введут в Москве в августе.
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