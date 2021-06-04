Вакцинация от COVID‑19 началась в московских вузах

«Мы очень хотим, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции было удобно и комфортно как можно большему числу людей... Спрос мы видим в том числе среди студентов, которые хотели бы, но ещё не сделали прививку в силу занятости. Поэтому возможность организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на своей территории мы решили предоставить столичным вузам», — рассказала вице-мэр.