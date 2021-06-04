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В московских вузах начнут проводить вакцинацию от коронавируса

RT на русскомиещё 12
1 час назад
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в московских вузах будут проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Вакцинация от COVID‑19 началась в московских вузах
Фото: ТАССТАСС
Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
«Мы очень хотим, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции было удобно и комфортно как можно большему числу людей... Спрос мы видим в том числе среди студентов, которые хотели бы, но ещё не сделали прививку в силу занятости. Поэтому возможность организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на своей территории мы решили предоставить столичным вузам», — рассказала вице-мэр.
По её словам, из 100 образовательных учреждений, которым направили данное предложение, пока откликнулся 21. В данном списке есть, например, МГЛУ, МФТИ, Школа-студия МХАТ, РУДН, МГПУ, МГИМО.
Уточняется, что прививки уже начали делать в Государственном университете управления.
Новости Москвы,Общество,Анастасия Ракова,РУДН,МГИМО,Правительство Москвы,
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