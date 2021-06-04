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Сильный пожар в Московской области сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
В подмосковном Климовске произошёл пожар на машиностроительном заводе. Видео публикует telegram-канал “Новости Москвы”.
На кадрах можно увидеть как столбы густого, чёрного дыма поднимаются в воздух.
По сообщениям пресс-службы регионального МЧС РФ площадь пожара составила более трёх тысяч квадратных метров. Для тушения задействованы вертолеты КА-32. Было проведено 19 сбросов воды.
Сообщается, что на территории горел мусор. В данный момент пожар ликвидирован.
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