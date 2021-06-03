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Четырьмя станциями розовой ветки метро за два года воспользовались 35,5 млн человек

Москва24
1 час назад
Станциями "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" Некрасовской линии метро с 2019 года успели воспользоваться 35,5 миллионов пассажиров. Об этом Дептранс рассказал в своем Telegram-канале.
"Некрасовку" назвали самой востребованной станцией розовой ветки
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"телеграм-канал "Дептранс Москвы"
"Самая востребованная – "Некрасовка", с нее начинали свои поездки почти 23 миллиона человек", – говорится в публикации.
В ведомстве также напомнили о том, что Некрасовская линия помогает разгрузить Таганско-Краснопресненскую, и что на ней продолжает действовать акция "Время ранних", позволяющая экономить на поездках в утренние часы.
Ранее в Дептрансе сообщили, что чат-бот "Александра", интегрированный в приложение "Метро Москвы", начнет работать со всеми видами городского транспорта. С его помощью можно будет узнать время прибытия автобусов и электричек, найти парковку и посмотреть загруженность дорог.
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