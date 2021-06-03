"Некрасовку" назвали самой востребованной станцией розовой ветки

Станциями "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" Некрасовской линии метро с 2019 года успели воспользоваться 35,5 миллионов пассажиров. Об этом Дептранс рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы" телеграм-канал "Дептранс Москвы"

"Самая востребованная – "Некрасовка", с нее начинали свои поездки почти 23 миллиона человек", – говорится в публикации.

В ведомстве также напомнили о том, что Некрасовская линия помогает разгрузить Таганско-Краснопресненскую, и что на ней продолжает действовать акция "Время ранних", позволяющая экономить на поездках в утренние часы.