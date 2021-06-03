В новой Москве построят фондохранилище для 20 музеев

Устаревшие хранилища не позволяют качественно хранить и оберегать экспонаты, а также не позволяют с ними эффективно работать. Для этого и было принято решение о строительстве на территории новой Москвы современного объекта фондохранилища.Бочкарев отметил, что комплекс будет состоять из 5 зданий, из которых 4 отведут для коллекций федеральных музеев и одно — для столичных музеев. Здания будут объединены единым стилобатом. Проектирование фондохранилища завершат до конца 2021 — начала 2022 года.