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Строительство фондохранилища для 20 музеев начнется в новой Москве в 2022 г

РИАМО
1 час назад
В 2022 году в ТиНАО на площади 5 га начнется строительство фондохранилища для 16 московских и 4 федеральных музеев, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. Он пояснил, что огромное количество экспонатов сейчас находятся в хранилищах, построенных давно.
В новой Москве построят фондохранилище для 20 музеев
Фото: © Пресс-служба Москомархитектуры© Пресс-служба Москомархитектуры
Устаревшие хранилища не позволяют качественно хранить и оберегать экспонаты, а также не позволяют с ними эффективно работать. Для этого и было принято решение о строительстве на территории новой Москвы современного объекта фондохранилища.Бочкарев отметил, что комплекс будет состоять из 5 зданий, из которых 4 отведут для коллекций федеральных музеев и одно — для столичных музеев. Здания будут объединены единым стилобатом. Проектирование фондохранилища завершат до конца 2021 — начала 2022 года.
«Строительство предусмотрено в рамках АИП (Адресной инвестиционной программы Москвы - ред.). Также предусмотрено софинансирование строительства зданий для федеральных музеев из федерального бюджета», — заключил заммэра.
Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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