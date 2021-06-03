Москвичам назвали условие ухода комаров из столицы

«[Рекреационные] зоны от комаров все обработаны, мероприятия проведены. Где-то в середине мая они появились в довольно-таки большом количестве, но в этом ничего страшного нет, сейчас наладится погода, станет чуть потеплее, посуше — проблема уйдет», — сказал он.