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Москвичам назвали условие ухода комаров из столицы

Мослентаиещё 1
2 часа назад
Большое количество комаров в Москве объясняется майским похолоданием. Когда в столице установится теплая и сухая погода, численность насекомых сократится. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Москвичам назвали условие ухода комаров из столицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«[Рекреационные] зоны от комаров все обработаны, мероприятия проведены. Где-то в середине мая они появились в довольно-таки большом количестве, но в этом ничего страшного нет, сейчас наладится погода, станет чуть потеплее, посуше — проблема уйдет», — сказал он.
В комплексе городского хозяйства отметили, что для сокращения числа насекомых в местах отдыха горожан проводится дезинсекция поверхности водоемов и трехметровой береговой полосы. На особо охраняемых территориях такая обработка не проводится.
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