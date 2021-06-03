Перечислены самые «бесящие» виды транспорта в городе

Журналисты составили список современных транспортных средств, которые способны бесить и выводить из себя жителей и гостей Москвы . Соответствующий материал появился на портале «Москвич»

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Так, в перечне оказался, к примеру, «тусовочный» лимузин — по мнению авторов материала, который, как правило, создает неудобства на парковках и узких улицах из-за своих габаритов.

Аналогичный транспорт нередко появляется на воде — речь идет о шансон-баржах, совершающих прогулки по рекам с громкой музыкой. « Алена Апина , Лена Зосимова, Розенбаум, лучшие хиты Филиппа Киркорова , "На-На" и "Фабрика", Дима Маликов, Вика Цыганова — словом, все те имена, которые вы вот уже десять лет стараетесь забыть», — указано в тексте.

Кроме того, в списке оказались гироскутеры и моноколеса — их журналисты сочли опасными для окружающих, равно как и электровелосипеды с курьерами и электросамокаты — «в их адрес не ругался в соцсетях только ленивый».

«Смотрит курьер в основном в смартфон с маршрутом, а не по сторонам, из-за чего, двигаясь по тротуару, он совершает весьма замысловатые маневры, которые не так-то просто предугадать», — говорится в материале.

Вдобавок в перечень раздражающих видов транспорта добавили мини-тракторы, очищающие городские улицы, и пикапы, которые авторы сравнили с «четырехколесными чудовищами» и назвали «тяжким наследием автокультуры 1990-х, когда автомобиль воспринимался как показатель статуса».