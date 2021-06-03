Дом «четыре двери» на Волоколамском шоссе отремонтируют

Здание построено в 1957 году и является классическим образцом застройки того времени.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В доме на Волоколамском шоссе, где располагался театр песни «Перекресток», сделают капитальный ремонт. Здание построено в 1957 году по индивидуальному проекту и является классическим образцом застройки того времени.

Дом возведен в период, когда архитекторы стали отказываться от излишеств, поэтому здесь нет помпезных украшений. Шестой этаж обрамлен молдингом — декоративным элементом в виде профильной планки. Также на девятом этаже есть аккуратный фигурный карниз.

Окна подъездов выполнены в форме арок, а балконы со стороны двора напоминают полукруглые плетеные вазы. Подъезды украшают треугольные сандрики — простые карнизы в виде полочек. Само здание имеет форму несимметричной буквы П. Попасть во двор можно через арки, расположенные по бокам.

Этому дому местные жители дали прозвище «четыре двери». Дело в том, что раньше на Волоколамское шоссе выходили двери четырех магазинов-секций, в них продавалась одежда, ткани, обувь и галантерея.

В подвале располагался красный уголок со сценой и небольшим зрительным залом. Здесь проходили собрания жильцов, устраивались представления и детские праздники. Там же ютился театр песни «Перекресток» под руководством поэта и музыканта Виктора Луферова. Это было одно из немногих мест в столице, где постоянно звучали авторские песни.

Капитальный ремонт дома на Волоколамском шоссе пройдет в этом году. В порядок приведут фасад дома — специалисты не только отремонтируют здание, но и сохранят его исторический вид.