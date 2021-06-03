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Более 70 прилавков с клубникой открылись в Москве

Москва меняетсяиещё 4
2 часа назад
Более 70 прилавков продажи клубники начали работать в столице в первый день лета, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
Более 70 прилавков с клубникой открылись в городе
Фото: Москва меняетсяМосква меняется
Всего в этом летнем сезоне в Москве откроются 174 прилавка с клубникой. На все городские точки продажи ягоды привозят из разных регионов страны.
Власти столицы советуют покупать клубнику только у проверенных продавцов, а вот малину лучше всего покупать в супермаркетах. С особым вниманием нужно подходить и к выбору черники.
Дело в том, что все эти ягоды зачастую растут вблизи автотрасс, и могут быть испорчены автомобильными выбросами.
Новости Москвы,Алексей Немерюк,Правительство Москвы,
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