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Погода в Москве: В Москве 4 июня ожидается до +24 °С

RT на русскомиещё 3
1 час назад
В Москве в пятницу, 4 июня, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Воздух прогреется до +24 °С в пятницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным синоптиков, температура воздуха в столице прогнозируется в пределах +22 +24 °С.
Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 6—11 м/c.
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