В Западном Дегунине начался ремонт центра госуслуг

Во время ремонта москвичи могут обратиться в любой удобный офис «Мои документы», так как почти все услуги предоставляются независимо от места жительства.

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В Западном Дегунине начался капитальный ремонт центра госуслуг «Мои документы». Он расположен в помещении, пристроенном к 12-этажному жилому дому.

«Работы пройдут на площади более 1100 квадратных метров. В порядок необходимо привести кровлю, также требуется утеплить и отремонтировать фасад, заменить окна и двери. Внутренняя отделка помещений пришла в негодность. Инженерные системы здания физически и морально устарели», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют ограждения на крыльце и приведут в порядок покрытие пандуса.

Сейчас в центре госуслуг демонтируют полы, перегородки и старую облицовку стен. После этого начнут заливать стяжку пола, возводить перегородки и монтировать инженерные системы. Затем строители проведут отделочные работы.

«В ходе капитального ремонта утеплят и проведут гидроизоляцию кровли площадью почти 500 квадратных метров. Очистят, отремонтируют, оштукатурят и заново покрасят фасад площадью более 400 “квадратов”, а цоколь облицуют керамогранитом. Приведут в порядок входную группу: установят новые двери, заменят перила и поручни у пандуса для маломобильных групп населения, облицуют морозостойкой и нескользящей плиткой», — добавили в пресс-службе ведомства.

В центре госуслуг проведут перепланировку помещений. Это позволит более комфортно разместить сотрудников и посетителей. Кроме того, расширится ширина проходов, что обеспечит соответствующие нормативам пожарной безопасности пути эвакуации.

В здании обновят системы отопления и электроснабжения, заменят системы вентиляции и кондиционирования. Помимо этого, модернизируют пожарную и охранную сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией, а также системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

В обновленном центре госуслуг разместят административные кабинеты, зону приема населения более чем с 30 окнами, зоны ожидания и оказания электронных услуг, а также вестибюль, склад, архив, комнату матери и ребенка и другие помещения. В здании усовершенствуют условия для маломобильных посетителей: предусмотрена звуковая сигнализация, визуальные и тактильные указатели. Работы планируется завершить в этом году.