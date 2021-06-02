В Москве к 2024 году установят еще 400 зарядных станций для электромобилей

"На данный момент департаментом транспорта совместно с энергетиками уже создано 50 заправочных станций [для электротранспорта]. Конечно, это капля в море, <...> существует страх, что не заправишься, машина остановится, тебе надо будет вызывать погрузчик и зарядную машину. Первый недостаток - отсутствие зарядной инфраструктуры, мы собираемся к 2024 году еще 400 заправочных станций в том числе в Москве создать для того, чтобы пользователю было более-менее безопасно и нестрашно перемещаться", - сказал Кульбачевский в ходе сессии ПМЭФ.