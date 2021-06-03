Готовность 10 пусковых станций БКЛ метро составляет 70%

Строительная готовность десяти пусковых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет около 70 процентов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 3 июня.

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— На каждом объекте ведется активное строительство, чтобы как можно скорее открыть их для пассажиров. Основные монолитные конструкции всех станций готовы, продолжаются архитектурно-отделочные работы. БКЛ заработает на участке от «Мневников» до «Каховской». Таким образом, уже 22 станции новой Кольцевой из 31 будут работать для жителей столицы в этом году, — рассказал заммэра.

Уточняется, что речь идет о станциях «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и реконструируемой «Каховской».

На станциях «Терехово» и «Кунцевская», по словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, выполняются работы по устройству пересадки и пешеходных переходов. Архитектурной отделкой вестибюлей, служебных помещений и платформенных участков станционных комплексов занимаются на станциях «Давыдково» и «Аминьевская».

Наружные вентиляционные ветки и монолитные конструкции венткиосков сооружают на станции «Проспект Вернадского». Кроме того, на станциях «Новаторская», «Зюзино» и «Воронцовская» южного участка БКЛ ведется монтаж оборудования, а также воздухопроводов и трубопроводов.