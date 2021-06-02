Робот прочтет стихи Пушкина на ВДНХ 6 июня

Как отмечается, участие в тематических активностях будет бесплатным, при этом для посещения некоторых павильонов нужно приобрести входной билет.

Кроме того, Музей кукол на ВДНХ в честь Дня русского языка будет проводить тематические экскурсии «Казнить нельзя помиловать» в течение выходных. Начало - 5 и 6 июня в 13:00 и 16:00.