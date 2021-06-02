Робот прочтет стихи Пушкина на ВДНХ 6 июня

Тематические мероприятия ко Дню русского языка пройдут на ВДНХ 5 и 6 июня, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.
«Главная выставка страны приглашает отпраздновать День русского языка. Праздничные активности, которые состоятся 5 и 6 июня, приготовили Центр «Слово», Музей кукол, «Городская ферма», «Робостанция». Гости могут научиться искусству каллиграфии на примере строк произведения Пушкина, послушать произведения гения русской литературы в исполнении робота, поучаствовать в конкурсе чтецов и викторине, побывать на экскурсиях с углублением в историю письменности на Руси, царские реформы в сфере языка. День русского языка традиционно отмечается 6 июня, в день рождения классика русской литературы Александра Пушкина», - говорится в сообщении.
Как отмечается, участие в тематических активностях будет бесплатным, при этом для посещения некоторых павильонов нужно приобрести входной билет.
«6 июня в 15:00 Центр «Слово» <...> приглашает на творческое занятие по каллиграфии. Оно будет состоять из лекционной и практической частей. В фокусе окажется почерк Пушкина. Под руководством педагога ребята приступят к анализу почерка как системы, познакомятся с понятиями ритма, формы, индивидуальных особенностей. Полученные знания помогут по-новому взглянуть и на свой собственный почерк. Необходимые материалы участникам предоставят на занятии. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. На «Городской ферме» тоже отметят Пушкинский день. 6 июня в 12:00 на сцене у хлева стартует конкурс чтецов, на котором может выступить любой желающий и прочитать публике произведения великого поэта. В 17:00 на том же месте начнется веселая викторина для детей. Вопросы будут на знание сказок и стихотворений Александра Сергеевича. Вход на «Ферму» по билетам, участие в активностях бесплатное», - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, Музей кукол на ВДНХ в честь Дня русского языка будет проводить тематические экскурсии «Казнить нельзя помиловать» в течение выходных. Начало - 5 и 6 июня в 13:00 и 16:00.
«Посетителям продемонстрируют уникальную коллекцию фарфоровых кукольных образов правителей и известных исторических деятелей. Экскурсовод расскажет про историю письменности на Руси, «лишние» буквы, возникновение буквы «я» и прочие занимательные факты. Участники узнают, какая княгиня повлияла на появление буквы «ё» и в каком слове ее впервые использовал Карамзин, почему Александра III однажды упрекнули в «конногвардейском» акценте и многое другое. Участие бесплатное, вход в музей по билетам. Записаться можно по телефону: +7 (985) 420-81-55 и через аккаунт музея в Instagram. Весь день с 11:00 до 20:00 гости «Робостанции» могут увидеть роботизированную копию Александра Пушкина. Антропоморфный робот прочтет стихи поэта голосами известных деятелей искусства - Михаила Казакова, Олега Даля, Сергея Юрского. В программе прозвучат «Анчар», «На холмах Грузии», «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Зима», «Зимнее утро» и другие стихотворения. Также робот Борис, который любит вести диалог с людьми, выслушает всех юных чтецов, кто хочет рассказать свое любимое произведение наизусть. Вход в павильон по билетам, участие во всех активностях бесплатное», - добавили в пресс-службе.