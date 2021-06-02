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Пять набережных отремонтируют в Москве до конца года

РИАМОиещё 6
1 час назад
В Москве в 2021 году проведут ремонт пяти набережных, работы планируют закончить до середины ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Пять набережных отремонтируют до конца года
Фото:  сайт мэра Москвы сайт мэра Москвы
«Сейчас ремонт ведется на Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко, в ближайшее время приступим к работам на Лужнецкой набережной. Еще в списке объектов этого года – Пречистенская и Кремлевская набережные. Всего отремонтируем свыше 240 тыс. погонных метров швов», – сказал Бирюков.
По его словам, расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. Этот ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается. Это может привести к смещению гранитных плит или их выпадению.
Бирюков пояснил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня. После этого специалисты приступают к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя и промывают, после этого заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.
Заммэра добавил, что для жителей проведение таких работ практически незаметно, так как никаких перекрытий данный ремонт не требует.
Новости Москвы,Петр Бирюков,
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