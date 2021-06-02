Старинный дом священников продают в столице

Дом священников храма Апостолов Петра и Павла на ул. Прянишникова, д. 21 на севере столицы выставлен на продажу для реставрации и современного использования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Фото: сайт мэра Москвы сайт мэра Москвы

Здание построено в селе Петровско-Разумовское в 1866 году и является признанным объектом культурного наследия регионального значения.

«Деревянное нежилое здание с мезонином площадью почти 400 кв. м, которое выставлено на электронные торги, является объектом культурного наследия регионального значения. После ремонта в нем может разместиться офис, магазин, досуговое или образовательное учреждение», — сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, инвестор должен будет в течение пяти лет разработать проект по сохранению объекта и реализовать его, приспособив здание под современное использование.

Начальная цена лота составляет 6,7 млн рублей. Торги пройдут 29 июня 2021 года на инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа для бизнеса», заявки принимают до 18 июня. Работы по реставрации и сохранению нужно будет проводить под контролем Мосгорнаследия.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что половина всех памятников архитектуры в столицы реставрируется за счет инвесторов.

«Дом священников храма Апостолов Петра и Павла в Петровско-Разумовском также нуждается в качественной реставрации. Надеемся, что новый собственник ответственно отнесется к памятнику и отреставрирует его в установленные сроки», - сказал Емельянов.