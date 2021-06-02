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Старинный дом священников продают на севере Москвы с обязательством реставрации

РИАМОиещё 3
2 часа назад
Дом священников храма Апостолов Петра и Павла на ул. Прянишникова, д. 21 на севере столицы выставлен на продажу для реставрации и современного использования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Старинный дом священников продают в столице
Фото: сайт мэра Москвысайт мэра Москвы
Здание построено в селе Петровско-Разумовское в 1866 году и является признанным объектом культурного наследия регионального значения.
«Деревянное нежилое здание с мезонином площадью почти 400 кв. м, которое выставлено на электронные торги, является объектом культурного наследия регионального значения. После ремонта в нем может разместиться офис, магазин, досуговое или образовательное учреждение», — сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, инвестор должен будет в течение пяти лет разработать проект по сохранению объекта и реализовать его, приспособив здание под современное использование.
Начальная цена лота составляет 6,7 млн рублей. Торги пройдут 29 июня 2021 года на инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа для бизнеса», заявки принимают до 18 июня. Работы по реставрации и сохранению нужно будет проводить под контролем Мосгорнаследия.
Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что половина всех памятников архитектуры в столицы реставрируется за счет инвесторов.
«Дом священников храма Апостолов Петра и Павла в Петровско-Разумовском также нуждается в качественной реставрации. Надеемся, что новый собственник ответственно отнесется к памятнику и отреставрирует его в установленные сроки», - сказал Емельянов.
Старинное здание находится в центре бывшей усадьбы Петровское-Разумовское и является ценным элементом композиционно-планировочной структуры квартала. Тут жили настоятель храма, учитель богословия, художник Александр Головин в детстве. Еще дом связан с именами ученых — биолога Сергея Боголюбского и создателя теории механизмов Ивана Артоболевского.
Новости Москвы,Иван Щербаков,Алексей Емельянов,Александр Головин,
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