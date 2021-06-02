Старинный дом священников продают в столице

«Деревянное нежилое здание с мезонином площадью почти 400 кв. м, которое выставлено на электронные торги, является объектом культурного наследия регионального значения. После ремонта в нем может разместиться офис, магазин, досуговое или образовательное учреждение», — сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Дом священников храма Апостолов Петра и Павла в Петровско-Разумовском также нуждается в качественной реставрации. Надеемся, что новый собственник ответственно отнесется к памятнику и отреставрирует его в установленные сроки», - сказал Емельянов.