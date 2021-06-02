Началось комплексное благоустройство острова Балчуг

В столичных районах Замоскворечье и Якиманка специалисты приступили к комплексному благоустройству Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, а также Фалеевского переулка и Репинского сквера. Немного раньше работы начались на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения столичных набережных, цель которой – сделать территорию у воды комфортной и функциональной", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр отметил, что с 2011 года были отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 километров. В исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москвы-Сити" до Таганской площади.

Бирюков рассказал, что в рамках благоустройства острова Балчуг все воздушные провода уберут в подземные коллекторы, чтобы улучшить визуальный облик пространства. Также специалисты реконструируют водосточную сеть и установят новые дождеприемные колодцы.

В ходе работ тротуары замостят гранитной плиткой, на проезжей части заменят асфальт.

Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта создадут три комфортных остановочных павильона с беспроводным интернетом и зарядками для гаджетов. Вдоль набережных дополнительно высадят около 600 деревьев и свыше 11 тысяч кустарников. Также специалисты приведут в порядок газоны, разобьют цветники.

Планируется, что основные работы завершат к сентябрю этого года.

Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов. Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".